機艙遇小天使！服務犬敏銳感應乘客焦慮 椅背縫隙探頭伸手安撫
撰文：狗與愛的世界
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國外妹子「Sophie」分享了自己的一段經歷。
有一次，她在飛機上經歷了嚴重的飛行焦慮，正當有些不知所措和不安時，突然感受到了來自前座乘客的關心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
在焦慮時，有這樣一隻可愛的服務犬陪伴，心裏頓時安穩了不少：
神奇的是，對Sophie伸出援手的不是旅伴也不是工作人員，而是一隻可愛的服務犬。這位陌生的四腳乘客，在發現了她的狀況後立刻從椅縫中探出了腦袋，給予安慰。
牠像是小天使一樣，一直用着關心的眼神看着Sophie，並且伸出了一隻小爪子，似乎是想要告訴她：
沒事的，不用擔心哦，我在呢～
看到如此燦爛的笑容，Sophie十分感動，焦慮的症狀在不知不覺中也得到了緩解。
照片被發到網上後，瞬間吸引了許多人的注意，大家紛紛評論：
「狗狗感應到情緒波動，立刻出動幫忙。」
「真是令人安心的笑容啊！」
「狗狗：我感覺到你需要我！」
「狗狗的出現瞬間讓經濟艙變頭等艙。」
「好羨慕，我願意支付雙倍的機票錢可以和狗狗坐在一起！」
果然，每隻狗狗都是天使一般的存在～
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