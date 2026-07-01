主人設局誘惑！兩貪吃狗見美食起內訌 彼此瘋狂齜牙嚴防對方偷食
撰文：狗與愛的世界
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這天，網友故意在吃飯時吃一半離開，為的就是看看家裏狗狗們的反應。果不其然，網友剛一走，兩隻狗狗就不約而同的把腦袋湊到了食物的旁邊，牠們饞壞了，情不自禁的舔了舔嘴巴，甚至，就連口水都流了出來。
正當所有人以為牠倆會忍不住開炫的時候，兩隻狗狗卻達成了一種同級互相監督的模式。兩個小傢伙形成了一種微妙的平衡，不約而同開始齜牙警告，表情特別猙獰，儘管都想吃卻又生怕對方吃上一口哈哈哈！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗互相警告對方不準偷吃哈哈哈：
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「你不許吃！！！」
「我看是你想吃吧！！！」
評論區也是賊好笑：
「是你倆的東西嗎？你倆就吵起來了！」
「但凡有一個狗不在，這飯都會沒有。」
「把食物逼走嗎？我要笑死了！」
「沒等分贓呢就內訌了。」
「人性和狗性一樣，經不起考驗。」
不行啊，誰吃誰是狗哈～
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