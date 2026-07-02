小狗獲贈玩具瘋狂炫耀惹禍！不慎掉落遭同伴搶走 網笑：財不外露
撰文：狗與愛的世界
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博主是一位玩具俠，也可以說是狗界的聖誕老人，經常會給碰到的小狗送上玩具作為禮物。這天，博主偶遇了一隻小狗，立馬送上了玩具。小傢伙也是特別的開心，立馬就叼着來到了另外一隻小狗的身邊。
牠瘋狂搖着尾巴，跑來跑去，炫耀的意味十足。結果沒想到的是，小狗剛把玩具不小心掉到地上，就被另外一隻小狗給撿走了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小狗炫耀玩具下一秒就被搶走：
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孩子想搶卻搶不回來，只能無助的跟在後面狂追：「快還給我啊，混蛋！」
評論區辣評：
「牠拿去跟人炫耀了，讓人家奪走了哈哈哈哈哈！」
「小狗：小哥～還能再送我一個嗎？因為我太缺心眼了！」
「財不外露呀，笨狗！」
「從此世界上多了一個不敢炫耀的傷心小狗...」
「一點禮貌都沒有，都沒有說謝謝叔叔。」
「狗：牠汪的，再也不拿着玩具和人顯擺了！」
「一轉頭狗跟另一隻小狗說：我是給小狗送玩具的～」
心疼小狗3秒鐘哈哈哈！
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