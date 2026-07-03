金毛尋回犬暴衝撞飛阿媽！無辜跛腳德牧慘變肉墊 堪稱狗界黑仔王
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
博主發了段監控視頻，稱想要讓大家見識一下壯年金毛的衝擊力。畫面中顯示，博主的媽媽正好端端的在走路，結果沒想到的是，下一秒，一隻大金毛卻突然就從側後方衝了出來，直接將她撞飛在地！
而其中，最可憐的當屬一隻路過的德牧了。牠看起來後腿並不方便，雖然夾着尾巴全程小心翼翼卻還是躺槍，充當起了博主媽媽的肉墊，天是徹底塌了……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
金毛一個衝撞把媽媽撞倒了：
+4
吃瓜群眾火速圍觀：
「大黑耗子：喂，人給點空氣撒！」
「《德牧：後退瘸了前腿壓了思密達》哈哈哈哈哈給我笑成轉轉二手華為三摺疊！」
「幫忙聯繫一下德國大使館。」
「這衝擊力德牧是知道有多大了...」
嗚嗚希望阿姨和狗狗都沒有受傷！
【延伸閲讀】帶狗回鄉過年變折磨？貴婦犬搭車10小時攰到面容扭曲 附防暈攻略（點擊連結看全文）
+7
怕狗狗離世後被欺負 網民排隊給愛犬做保鏢 超催淚留言感動全網女子荒野雪地遇狗狗追車求助 掉頭營救獲贈：3隻新生驚喜謝禮寵物唔舒服有跡可尋！盤點毛孩10大無聲求救訊號 食慾下降最危險54KG拉布拉多犬挑戰行樓梯絕望卡關 奶奶過度溺愛變「絕望的豬」
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】