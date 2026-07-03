金毛尋回犬暴衝撞飛阿媽！無辜跛腳德牧慘變肉墊　堪稱狗界黑仔王

博主發了段監控視頻，稱想要讓大家見識一下壯年金毛的衝擊力。畫面中顯示，博主的媽媽正好端端的在走路，結果沒想到的是，下一秒，一隻大金毛卻突然就從側後方衝了出來，直接將她撞飛在地！



而其中，最可憐的當屬一隻路過的德牧了。牠看起來後腿並不方便，雖然夾着尾巴全程小心翼翼卻還是躺槍，充當起了博主媽媽的肉墊，天是徹底塌了……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

博主發了段監控視頻，稱想要讓大家見識一下壯年金毛的衝擊力。（抖音@吃薯仔長大的馬鈴薯）

金毛一個衝撞把媽媽撞倒了：

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吃瓜群眾火速圍觀：

「大黑耗子：喂，人給點空氣撒！」

「《德牧：後退瘸了前腿壓了思密達》哈哈哈哈哈給我笑成轉轉二手華為三摺疊！」

「幫忙聯繫一下德國大使館。」

「這衝擊力德牧是知道有多大了...」



嗚嗚希望阿姨和狗狗都沒有受傷！

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