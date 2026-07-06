狗狗超市狂賒數！熟練自助入貨貴價雞腿　主人被迫付款要「破產」

網友家的金毛是附近超市的熟客，經常會去自主購物。而每當這個時候，網友就會收到店主拍下狗狗選購的視頻和商品價格，進行付款。



比如這天，狗狗從超市叼走了4根細火腿腸，不等牠到家，就已經消滅乾淨。最搞笑的是，如果不是看到老闆發的「犯罪現場」，網友連火腿腸的影子都看不到哈哈哈！另一天，狗狗精挑細選了一個價值10.8元（人民幣）的烤雞腿。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

金毛把超市當成自助了哈哈哈：

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網友看到價格後，連忙詢問店主是不是更換了食品的位置，無奈表示再這樣消費下去，自己的錢包就扛不住了……

評論區辣評：

「這老闆最精了，都把貴的換在狗狗能拿的到的地方！」

「四根？我合理懷疑牠拿你錢請客去了。」

「狗子：第一次見不要錢的店，以後得常來！」

「信譽分這麼高能先用後付！」

「店員：今天叼走6條軟中，5箱茅台～」

「狗子：申請顏值支付。」

「你家狗把我的奧迪A8L叼走了…….」



離開時這麼從從容容，一看就是老顧客了啊！

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