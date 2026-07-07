狗狗報恩變無情陷害！餵香腸獲贈不明耳機 網笑建議下次教拿現金
撰文：狗與愛的世界
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博主工作的籃球俱樂部位於一個工業園裏面，旁邊的鄰居家養了一隻黑色狗狗，處於半散養狀態。雖然，博主之前跟狗狗有過小矛盾，但因為本身就很喜歡小動物，隨身會帶一些小零食，於是，這天便隨手投餵了牠一根腸。
第二天，博主去俱樂部上班，突然發現門口有個白色塊狀物，仔細一看，是個沾滿灰塵和不明液體的耳機。而在檢查監控後發現，這竟然是狗狗放下的！
狗狗報恩送來全新耳機：
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詢問後得知，耳機不屬於狗主人，所以，並不知道狗狗究竟是從哪裏找來的。博主對此也是有些忐忑，只能在網上發布失物招領的視頻，希望可以早點找到失主……
吃瓜群眾驚呆了：
「布魯斯，幫我搜索附近的物資。」
「下次再多喂兩根，看看還能給你帶來什麼東西。」
「狗子：噓～剛在數碼店順的！」
「明天給牠聞聞錢。」
「講究，送的還是全新帶包裝膜的！」
「黑哥們仗義！」
「自費買的。」
最後，還是想提醒一句，鏟屎官們一定要看管好自己的狗狗，儘量不要散養哦！
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