狗狗報恩變無情陷害！餵香腸獲贈不明耳機　網笑建議下次教拿現金

博主工作的籃球俱樂部位於一個工業園裏面，旁邊的鄰居家養了一隻黑色狗狗，處於半散養狀態。雖然，博主之前跟狗狗有過小矛盾，但因為本身就很喜歡小動物，隨身會帶一些小零食，於是，這天便隨手投餵了牠一根腸。



第二天，博主去俱樂部上班，突然發現門口有個白色塊狀物，仔細一看，是個沾滿灰塵和不明液體的耳機。而在檢查監控後發現，這竟然是狗狗放下的！

狗狗報恩送來全新耳機：

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詢問後得知，耳機不屬於狗主人，所以，並不知道狗狗究竟是從哪裏找來的。博主對此也是有些忐忑，只能在網上發布失物招領的視頻，希望可以早點找到失主……

吃瓜群眾驚呆了：

「布魯斯，幫我搜索附近的物資。」

「下次再多喂兩根，看看還能給你帶來什麼東西。」

「狗子：噓～剛在數碼店順的！」

「明天給牠聞聞錢。」

「講究，送的還是全新帶包裝膜的！」

「黑哥們仗義！」

「自費買的。」



最後，還是想提醒一句，鏟屎官們一定要看管好自己的狗狗，儘量不要散養哦！

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