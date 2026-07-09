聰明邊牧秒懂主人各種指令 德牧卻一臉懵 網友：比我老闆通人性
撰文：狗與愛的世界
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網友家的邊牧即將解鎖新身份，要升級做媽媽了。為了給牠一個好的產後生活環境，特別搭了一個圍欄，完事後，還特別貼心的講了注意事項：「你可以開這個門，然後你可以直接出來進去。」
邊牧秒懂，立馬照做，演示了一遍。網友繼續講道：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這個區域是你的地盤，如果誰靠近你了，你就兇牠。
邊牧的智商是真的高 能聽懂主人各種指令：
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果不其然，當網友試探性的手指剛觸碰到圍欄的一霎那，邊牧就「汪」了一聲反擊。最搞笑的是，當一人一狗順暢交流時，旁邊的德牧卻全程懵逼。
牠歪着腦袋，一會兒看看這裏，一會兒又看看那裏，像是聽懂了，又好像並沒有聽懂：「嘰里咕嚕的你倆說什麼呢？對話加密了？」
吃瓜群眾紛紛評論：
「我老公都聽不懂這麼多話。」
「爸爸給我買了套小房，還配了個黑臉保安。」
「黑臉那位跟着聽得挺認真，像聽懂了似的。」
「德牧：這就是為了防我唄！」
「比我老闆能聽懂人話！」
該說不說，德牧真的像極了在教室裏認真聽課但又聽不懂的我哈哈哈！
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