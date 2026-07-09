聰明邊牧秒懂主人各種指令　德牧卻一臉懵　網友：比我老闆通人性

網友家的邊牧即將解鎖新身份，要升級做媽媽了。為了給牠一個好的產後生活環境，特別搭了一個圍欄，完事後，還特別貼心的講了注意事項：「你可以開這個門，然後你可以直接出來進去。」



邊牧秒懂，立馬照做，演示了一遍。網友繼續講道：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這個區域是你的地盤，如果誰靠近你了，你就兇牠。

邊牧的智商是真的高 能聽懂主人各種指令：

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果不其然，當網友試探性的手指剛觸碰到圍欄的一霎那，邊牧就「汪」了一聲反擊。最搞笑的是，當一人一狗順暢交流時，旁邊的德牧卻全程懵逼。

牠歪着腦袋，一會兒看看這裏，一會兒又看看那裏，像是聽懂了，又好像並沒有聽懂：「嘰里咕嚕的你倆說什麼呢？對話加密了？」

吃瓜群眾紛紛評論：

「我老公都聽不懂這麼多話。」

「爸爸給我買了套小房，還配了個黑臉保安。」

「黑臉那位跟着聽得挺認真，像聽懂了似的。」

「德牧：這就是為了防我唄！」

「比我老闆能聽懂人話！」



該說不說，德牧真的像極了在教室裏認真聽課但又聽不懂的我哈哈哈！

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