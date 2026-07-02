主人帶貓咪行山不慎跌倒　毛孩驚嚇瞬間跑路　演繹大難臨頭各自飛

人咪本是同林鳥，大難臨頭各自飛。刷到一戶外博主，帶着自家小貓一起去爬山。一開始，小貓穩穩當當地走在他前面，不時地還要放慢腳步等等他，就很可靠。



誰料山路不平，博主走着走着，突然被絆了一下，摔跤了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

人咪本是同林鳥 大難臨頭各自飛：

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等他起身後，貓：

「老天爺！！什麼東西襲擊了後面的野豬！！快跑！！」

「好險，差點被暗算了！」

「可別訛上我了。」



看小貓這反應，大傢伙更是看熱鬧不嫌事大：

「不然，你還要指望牠來扶你嗎？」

「天哪，什麼人啊，走個路把貓崩飛二里地！」

「貓？什麼貓？哪有貓啊？」

「笑死，我都腦補你摔倒，牠回頭關切地看你，一直衝你喵喵叫，問你有沒有受傷，結果…一秒沒。

「回去趕緊查查吧，小貓有沒有給你買保險，是受益咪。」



……我們就是說，自己走路不穩當，也不能怪小貓跑得快吧。人還嚇到咪了呢，給咪道歉！

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