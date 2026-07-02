主人帶貓咪行山不慎跌倒 毛孩驚嚇瞬間跑路 演繹大難臨頭各自飛
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
人咪本是同林鳥，大難臨頭各自飛。刷到一戶外博主，帶着自家小貓一起去爬山。一開始，小貓穩穩當當地走在他前面，不時地還要放慢腳步等等他，就很可靠。
誰料山路不平，博主走着走着，突然被絆了一下，摔跤了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
人咪本是同林鳥 大難臨頭各自飛：
+4
等他起身後，貓：
「老天爺！！什麼東西襲擊了後面的野豬！！快跑！！」
「好險，差點被暗算了！」
「可別訛上我了。」
看小貓這反應，大傢伙更是看熱鬧不嫌事大：
「不然，你還要指望牠來扶你嗎？」
「天哪，什麼人啊，走個路把貓崩飛二里地！」
「貓？什麼貓？哪有貓啊？」
「笑死，我都腦補你摔倒，牠回頭關切地看你，一直衝你喵喵叫，問你有沒有受傷，結果…一秒沒。
「回去趕緊查查吧，小貓有沒有給你買保險，是受益咪。」
……我們就是說，自己走路不穩當，也不能怪小貓跑得快吧。人還嚇到咪了呢，給咪道歉！
【延伸閲讀】江蘇西園寺驚現擊掌「打工喵」 從興奮到想發飆：很生氣為你服務（點擊連結看全文）
+3
法國乳牛貓在西班牙走丟 徒步250公里穿越國境 奇蹟回主人身邊愛貓病逝報夢告知轉世主人名！發文尋人竟獲回覆 是巧合還是註定貓咪捉迷藏實力太高！網民齊曬毛孩極限匿埋地點 離奇失蹤惹爆笑鏟屎官通宵打麻雀貓咪熬到反白眼！主人拿零食作籌碼輸光惹網爆笑
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】