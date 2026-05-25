江蘇西園寺驚現擊掌「打工喵」　從興奮到想發飆：很生氣為你服務

近日，江蘇園博園闖入兩隻小流浪，兩隻流浪貓，一隻橘貓一隻奶牛貓。沒多久，倆喵喵就成了大明星，還為園區帶去了很多人流量。



園博園官方貓屋

有趣的是，不少網友還專門帶着貓糧前去打卡。這兩隻小流浪不僅憑本事在園區解決了伙食問題，還意外獲得了園方提供的「官方貓屋」——一個能容納30多隻貓的避風港。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

近日，江蘇園博園闖入兩隻小流浪，兩隻流浪貓，一隻橘貓一隻奶牛貓。沒多久，倆喵喵就成了大明星，還為園區帶去了很多人流量。（抖音@現代快報）

西園寺擊掌貓咪從興奮到想發飆：

+ 3

嘴替網友看到後：

我要你寵着我，讓夢想繼續撒野~

西園寺的擊掌貓

相比園博園，西園寺的貓咪就更有意思啦，很多友友應該都有所耳聞。比如一隻4歲美短混血白貓（糖豆）因佩戴金色裝飾鏈與遊客擊掌互動走紅，被戲稱為「社牛貓」、「打工貓」。

主人稱因治療耳蟎需曬太陽，自2023年起常帶牠到西園寺，但2025年初互動視頻意外爆火後，說貓咪一天和8000個兩腳獸擊掌，從興奮到想發飆：很生氣為你服務。

甚至，遊客量激增導致糖豆出現疲憊、躲避互動的情況。網友調侃其「班味十足」、「爪肌勞損」。不得不說，做個貓咪太累了，竟然有一天還得被迫營業，招待客人。

寒山寺房頂瓦片上的貓

看看人家寒山寺的貓咪，不僅不務正業，還「華山論上劍」了呢~遊客在寒山寺拍到5隻……6隻……7隻8……9隻？而且還都聚集出現，出現在房頂瓦片上，寒山寺的江湖，有一半都在貓咪裏。

看看人家寒山寺的貓咪，不僅不務正業，還「華山論上劍」了呢~遊客在寒山寺拍到5隻……6隻……7隻8……9隻？（抖音@荔枝新聞）

因為有喵咪打架，還有貓咪呈現對峙狀態，所以被網友調侃：華山論劍。還有網友稱：西門吹雪和誰打起來了……那必然是葉孤城呀，哈哈哈哈。最有意思的是，除了一隻白貓和狸白。其餘的基本都是橘貓，妥妥的橘山派。

寫在最後：

貓咪們正以各種意想不到的方式融入人類生活，但隨着越來越多的人前往各大寺廟「吸貓」，如何在保護動物福利與維護宗教場所清淨之間找到平衡，成為了一道需要智慧解答的題目。

更重要的是，寺院貓咪的生態，讓我們看到，人和貓咪的共處是如此的完美，如此的和諧，那真的是再好不過了~

【延伸閲讀】兩隻流浪狗突襲小黑貓 白貓直接霸氣護友 畫面引無數網友點讚（點擊連結看全文）

+ 7

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】