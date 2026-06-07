無牌肥貓泰山壓頂砸主人　意外震出腎結石　醫生看毛孩照片沉默了

Hello，大家好，新的一期離譜新聞來啦，都來看看離不離譜。



最近，刷到一個博主的分享，真心覺得小貓咪進軍醫療業未嘗不可。網友@畫畫的花花 說三年前的一天，家裏的小貓不小心砸在了自己的身上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當時沒覺得有什麼事，但沒過多久就發現有點尿血。於是，網友趕快去醫院做了CT。醫生拿着片子問網友是不是被撞了。她就有點慌，以為情況不太妙，趕快把小貓砸自己的事跟醫生描述了一遍。當時醫生聽她說完，還不信，覺得一個貓能有這衝擊力。

貓咪把主人腎結石砸下來了：

網友就給醫生展示了一下小貓的照片。醫生看完照片就沉默了，半天才說話。「給貓買點好吃的吃吧，你沒什麼事，就是腎結石被貓砸下來了。」

啊？這對嗎？於是，網友們仔細地去看了一眼小貓的照片。emmm…看體型，小貓確實可以把結石砸出來。

找準角度甚至能把腎砸出來。完全不能稱為小貓砸人，這是半掛無證駕駛撞人還逃逸。不過，據博主描述，打那天起小貓已經勤勤奮奮地減肥了，現在已經很有成效了。

豹子：我嗎？

前一陣，巴西發生了一件非常非常有戲劇性的事情：網友@羅德里戈 家裏養了一隻叫做「Masinya」的豹貓，是給女兒的禮物。

這天早上起來，他發現小貓丟了，怎麼都找不到。就懷疑是家人開門的時候，貓卡視野鑽出去了。

豹貓被誤認成美洲豹放生大草原：

網友急壞了，想着跟家人一起去外面找，順便聯繫一下物業，鄰居…看看有沒有貓咪的線索。誰料，就在他準備出門的時候，意外發現社區的群裏竟然有一條通知，是很早之前發的。鄰居說：公寓裏跑來了一隻美洲豹，大家請注意安全。

網友有點懵：公寓 美洲豹？

於是，他立刻翻後面的消息，才得知前因後果：鄰居發現一隻「美洲豹」在走廊裏溜達，太害怕就選擇了報警。

很快消防員趕到，將「美洲豹」抓走了，解決危機。

但網友一看現場抓捕圖，一點也笑不出來。這根本不是什麼美洲豹，被抓的是他們家的小貓「Masinya」。

於是，網友趕快聯繫了消防員，希望能將貓貓接回來。卻被告知，他們家貓被當成美洲豹已經被放生到了貝爾維德大森林裏了…也就是說，連消防員也沒覺得Masinya只是一隻7個月大的小豹貓。

網友一家聽完，只覺得天塌了，立刻全家老少集體動員跑到森林裏找貓，消防員也去幫忙。忙忙活活的八個多小時，還真把貓給找到了，真是不幸中的萬幸。

網友以後開關門都注意點吧，有的事概率再小，還是有可能發生。比如：小豹貓被當成美洲豹放生到大森林。

【好像哪裏不對】

之前寫過一篇「美洲獅疑似收養小橘貓」的離譜新聞，最近類似事件發生，但倒反天罡。

起因是博主去大涼山那裏徒步，走到一個小村莊的時候，意外看到村民的小貓一家在外面的柴火堆裏睡覺。

豹貓也是成功魚目混珠了：

本來想着貓媽媽帶着一群小貓崽在悠閒的鄉村裏午睡是件非常可愛且治癒的事情，但仔細一看…不對吧，好像有什麼奇怪的東西混進去了。

你看看，這是貓嗎？原來，一隻野生的豹貓幼崽（也有人說是野生雲貓幼崽）疑似跟媽媽走失，然後混進了家貓群裏了。關鍵是，這孩子明顯大隻，花紋還不一樣…貓媽卻一點都沒驅趕它...

有人就說了：「眾所周知狸花是貓中帥哥，那這個崽崽貓媽眼裏豈不是咪中吳彥祖？」

貓媽：「可憐，好看，撿了，自留。」

好了，這期的離譜新聞就到這裏啦，下期再會！

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