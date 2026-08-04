蘭州機場大肥貓爆紅！流浪討飯竟獲官方編制　升職捕鼠主任包伙食

一位旅客在蘭州的中川機場候機時，意外發現了兩隻胖狸花在討飯，因為小貓長得可愛，嗓門還大，她就拍了視頻分享到了網上。



本以為這只是一次候機的意外之喜，卻沒想到視頻火了，很多小夥伴都驚奇發現：「這貓，我見過啊！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

旅客在中川機場拍的大肥貓：

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@逗兜：「不會是牠吧？施工的時候，我們辦公室就有一隻公鴨嗓大梨花。」

@四葉草：「5月份在蘭州機場碰到了一隻，不知道是不是牠，那時還覺得牠好乖啊。」

@柚子~柚子：「嘿嘿，這是兩年前的牠，還能看到牠可真好~」

@yurneroc░：「我也碰到牠啦，好可愛哦！」



小貓一火，很多人就擔心貓咪會被驅趕，但其實人家是機場的元老了。原來，中川機場附近一直有小貓，牠們祖祖輩輩生活在這裏。後來，機場擴建航站樓，這隻小貓就來到項目組這邊討生活。

人偶爾會投餵小貓，小貓也幫忙抓抓老鼠。再後來小貓有了伴侶，夫妻咪一起上崗抓鼠，搭夥討飯吃。雖然兩隻貓都是流浪貓，生活說不上多優越，至少時不時有人喂，也有遮風避雨的地方，日子還算不錯。

有時，咪吃飽喝足還會跟旅客互動，被rua煩了，就錘人屁股，主打一個有氣我當場就發了。儘管如此，小貓的口碑還是很好的，碰到的人都說咪很乖很温順。

一直以來，這兩隻胖狸花都默認為機場的員工，但始終差個正式的認證。正好最近火了，越來越多的人關注小貓。貓紅是非多加上機場人流量大，為了保障貓咪的安全，機場決定給小貓一個正式的編制。

於是，兩隻貓被取名為「喪彪」和「翠花」，任職「中川機場捕鼠辦主任」。在正式任職之前，小貓們提前進行了員工體檢，注射疫苗，喪彪卸載了蛋蛋，而翠花被發現有了bb，在醫院待產生娃坐月子。

機場也趁機搭建小貓的辦公室，給貓咪安排了貓房貓爬架……一開始，貓房建設有很多不足，機場也認真聽取了很多網友的意見，不斷改善小貓的生活居住環境。

機場工作人員為貓咪搭建了「辦公室」：

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像是增加了空氣淨化器，保障空氣流通；關燈防止燈光太亮讓小貓不適應；還隨時關注小貓的狀況……等等。據一位在機場工作的店員說：

平時在人少的時候，也會放小貓出來玩。

怎麼說呢，小貓的居住環境並非100%完美，但至少在一點點變得更好，而且咪現在有家有編制，也不怕吃飯不穩定，不怕被不喜歡小貓的人投訴。真好呀，希望流浪小貓們都能被如此包容。人咪和諧的社會，我可太喜歡了~

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