狗狗隔玻璃望糧止渴 主人忘開門放牠食飯 爸爸神回覆笑翻全網
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
這天，網友收到爸爸發來的消息，詢問出門前有沒有給家裏的狗狗「二傻」倒狗糧。網友看到後再三保證，自己肯定餵了，倒了一碗放在了客廳裏。
結果沒想到的是，這番回覆卻被爸爸直接嘲諷：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
真不愧是二傻牠哥！
原來，網友光顧着倒狗糧卻忘記了把二傻從陽台裏放出來。小傢伙眼睜睜看着飯卻不能吃，直接被饞瘋了，牠貼着玻璃，伸着舌頭，甚至，還舔了舔玻璃，企圖望糧止……
狗狗：「我招還不行嗎！快放我進去吃飯！」（抖音＠水餃睡覺(＠￣ー￣＠)）
狗狗：「我招還不行嗎！快放我進去吃飯！」
評論區辣評：
「不給吃就不給吃吧，還放在那故意饞狗！」
「饞成滾筒洗衣機了……」
「已經在張嘴喝西北風了你還看不見嗎鏟屎官！」
「我找高人看過了，碰到此等妖邪撒把狗糧有奇效～」
「好羨慕叔叔，同樣的傻子家裏居然養了兩個！」
咱就是說，狗狗放出來後，會不會隨機給出一個裝修風格呢？
【延伸閲讀】買狗糧送帳篷上大當！拉布拉多獲得mini版後 無奈鄙視臉笑爆網民（點擊連結看全文）
+3
狗狗爆笑行為大盤點：神助攻偷鞋拐帶帥哥 手機當垃圾丟驚動警察道長偶遇曬太陽狗狗握手誇獎！網笑下輩子轉生成人是「最毒詛咒」巨型史納莎起床拉伸如真人！人穿狗皮影片瘋傳？網民嚇怕：好似鬼萌寵｜工廠看門狗上班偷懶！霸佔露營椅四腳朝天 網民：負責可愛
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】