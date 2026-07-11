狗狗隔玻璃望糧止渴　主人忘開門放牠食飯　 爸爸神回覆笑翻全網

這天，網友收到爸爸發來的消息，詢問出門前有沒有給家裏的狗狗「二傻」倒狗糧。網友看到後再三保證，自己肯定餵了，倒了一碗放在了客廳裏。



結果沒想到的是，這番回覆卻被爸爸直接嘲諷：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

真不愧是二傻牠哥！

這天，網友收到爸爸發來的消息，詢問出門前有沒有給家裏的狗狗「二傻」倒狗糧。（抖音＠水餃睡覺(＠￣ー￣＠)）

原來，網友光顧着倒狗糧卻忘記了把二傻從陽台裏放出來。小傢伙眼睜睜看着飯卻不能吃，直接被饞瘋了，牠貼着玻璃，伸着舌頭，甚至，還舔了舔玻璃，企圖望糧止……

狗狗：「我招還不行嗎！快放我進去吃飯！」（抖音＠水餃睡覺(＠￣ー￣＠)）

狗狗：「我招還不行嗎！快放我進去吃飯！」

評論區辣評：

「不給吃就不給吃吧，還放在那故意饞狗！」

「饞成滾筒洗衣機了……」

「已經在張嘴喝西北風了你還看不見嗎鏟屎官！」

「我找高人看過了，碰到此等妖邪撒把狗糧有奇效～」

「好羨慕叔叔，同樣的傻子家裏居然養了兩個！」



咱就是說，狗狗放出來後，會不會隨機給出一個裝修風格呢？

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