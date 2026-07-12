主人哄金毛無效反倒生氣！人狗攻守轉換　毛孩：早知道給台階就下

我就是說，狗狗也太會給情緒價值了吧！刷到網友和自家金毛鬧掰了，給對方惹生氣了，於是，立馬過去哄。



只見狗狗側躺在牀上，故意不看主人。網友也是沒轍了，只能在旁邊低着頭輕拍。結果沒想到的是，哄了半天都沒哄好，網友直接生氣了，瞬間轉身側躺在了另一邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

刷到網友和自家金毛鬧掰了，給對方惹生氣了，於是，立馬過去哄，只見狗狗側躺在牀上，故意不看主人。（抖音＠金毛駱駝）

金毛：早知道不惹女人生氣了

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一人一狗的情況直接調轉，狗狗特別無奈，只能立馬起身去哄。就這樣，網友從這邊氣到那邊，狗狗只能又從這邊哄到那邊，完美詮釋了什麼叫手足無措……「壞菜了，鬧着玩呢！」

評論區辣評：

「你倆哄人方式一模一樣，都用手扒拉扒拉啊哈哈哈哈哈！」

「狗：早知道台階出來那一秒我就下來了...」

「這個加速看，一共20s，你哄了狗3秒，你生氣了17s，狗太慘！」

「金毛：媽呀，我求你了，當狗真難，自己還沒好就得哄你！」

「你別生氣了。你再生氣我就生氣了！」

「女：狗都會哄人。男：跟狗都能鬧彆扭。」

「狗：我發現你這人就特別較真兒！」



你看，不是我說你，有台階不下，現在好了吧哈哈哈！

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