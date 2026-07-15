柴犬化身跟車工人幫忙疊雨布兼拿袋子　網民爆笑：差在未識揸車

一貨車師傅養了隻柴犬，名叫「金豆」，常年一起四處奔波。而不論颳風下雨，每次車一停下，牠就會立刻下來幫忙。比如這天，金豆主動幫主人疊雨布。



小傢伙先把雨布拉開鋪好邊角，然後，牢牢的用身子壓住，甚至，還知道要拉直了往前跑，疊起來才整齊。主人只需要一個眼神示意，金豆就會乖乖走開，還總能給自己找個合適的地方安生待着。

一貨車師傅養了隻柴犬，名叫「金豆」，常年一起四處奔波。（抖音＠老雷和金豆銀豆的卡車生活）

柴犬懂事地幫主人疊雨布，過程絕不馬虎：

+ 14

接着，主人隨手一指，金豆就朝着遠處跑去，本來以為牠是跑去貪玩，結果才發現，居然是跑去幫忙拿袋子收拾。

評論區賊搞笑：

「還是有點太懶了，要是能開車就好了。」

「旺旺，把車開過來～」

「中日關係迎來短暫緩和。」

「這是比高犬，大家別買錯了。」

「我前十年都是跟我老公跑車（開貨車長途運輸工作），現在才知道我幹了十年狗的活……」

「不光眼紅，腦袋都紅了。」



不行，太可愛了，123快上鍊接哈哈哈！！！（開玩笑）

【延伸閲讀】帶狗回鄉過年變折磨？貴婦犬搭車10小時攰到面容扭曲 附防暈攻略（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】