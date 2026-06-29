貓咪突患怪病不吃不喝 主人花錢求醫無果 換回舊水杯卻奇蹟痊癒
撰文：貓與愛的世界
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貓，真是一種秩序化生物。網友家裏的小貓「Toasty」是一隻非常溫順的貓咪，平時最喜歡的就是跟人貼貼。但最近，貓卻變了！
牠不主動親人了，還常常躲起來，幾乎整天睡覺。這還不算最嚇人的，小貓連自己最喜歡的罐頭都不愛吃了，每次只是舔舔上面的湯，就睡覺去了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友一看小貓這樣，很怕牠生病了，便立刻帶牠去了醫院。可她花了450美元給小貓看病後，卻什麼也沒查出來，貓的狀況依然很糟糕。
愛貓突然不肯喝水也不黏人，原來和認水杯有關~
網友反覆思考到底小貓為什麼會這樣，一件事一件事回憶，終於發現…在貓神秘疾病出現前差不多1周，她不小心把貓貓的玻璃水杯給打碎了，便給牠換了一個陶瓷碗。本來覺得不是什麼大事，但好像從那天之後不久，貓就變成現在這樣了。
於是，為了驗證自己的猜測，網友把貓的水碗換成了之前一模一樣的玻璃杯。結果小貓一口氣喝了5分鐘的水，後來連「怪病」也好了……變得和之前一樣，相當有粘人有活力。
網友一家怎麼也想不到小貓會對喝水的水杯都這麼挑剔，便發帖提醒大家：
即使寵物日常裏的一個小變化都可能產生很大的影響，人還是需要多理解小貓啊！
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