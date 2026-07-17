狗媽媽休息突彈起！大力一撞「狗仔全飛落地」　下秒呆站笑翻網民

這天，狗媽媽正躺在窩裏休息，突然，牠不知為何猛的起身，開始撞擊身上的墊子。雖然墊子並沒有被掀翻，但上面的幾隻小狗卻遭了殃，竟然直接被甩在了地上！



就在這時，狗媽媽好似突然想到了什麼，連忙起身查看。牠仔細嗅聞着地上被摔的四仰八叉的小狗，一整個不知所措……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，狗媽媽正躺在窩裏休息，突然，牠不知為何猛的起身，開始撞擊身上的墊子。（抖音@ﺭ並說了一句我愛你ﺭ顏顏 🍸）

狗媽一個猛撞孩子們直接起飛哈哈哈哈：

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對此，評論區也是有不同的想法：

「狗媽：滾滾滾找你們姥姥去！」

「狗狗真聰明，不想把孩子關在籠子裏，想給孩子曬太陽，補補鈣。」

「哈哈哈哈哈，一個個叼出來太麻煩了，一次性抖出來～」

「自己還是個孩子，稀裏糊塗就當了媽。」

「果然，當媽的無時無刻都想把孩子趕出門。」



狗媽：只有強者才配做我的孩子～

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