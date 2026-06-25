貓咪隱藏奇怪飲食癖好惹熱議　網民分享開餐儀式感：吃前要穿睡衣

最近刷到了一個博主的分享，說自家貓吃飯前有個怪癖，必須要穿睡衣，並且還要主人抱起來搖晃後，才能開餐。雖然很奇怪，但非常的有儀式感。



本來以為像這樣有着奇怪秩序/習慣的小貓比較少見，卻沒想到是我的眼界太小了！一博主分享說自家的小貓很喜歡喝奶，但不喜歡喝那種混合均勻的奶粉，而是喜歡喝那種有奶疙瘩的。哈哈哈咋跟個人似的，我沖那個豆奶還有那個芝麻糊，都喜歡沖不開有疙瘩的也算是找到同擔了。還有呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓吃飯前必做這三件事！不然不吃：

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小貓不喜歡攪拌均勻的奶 就喜歡結塊的：

@栗子糕糕糕糕糕糕：「我家小貓愛吃脆的，不愛吃黏糊糊軟塌塌的，雞肉魚肉蝦肉蟹肉牛肉豬肉都不吃，但是凍乾脆脆的，嘎嘎吃，各類黏糊糊的罐頭布丁湯包也不吃，還喜歡自己『狩獵』，別人硬塞的一點也不吃，還喜歡薯片，因為脆脆的。」

@小樹🌴：「我家崽崽吃藍莓不吃皮，喜歡吃薯條上的番茄醬，但是單獨的番茄醬不喜歡，只吃雞胸肉不吃其他部位因為有油脂，最愛吃蝦討厭吃魚和牛肉，喜歡吃哈密瓜中間軟的部分！」

@一岐日和：「我家小貓喜歡吃雞胸肉，但放地上不吃，必須拿手裏舉起來，舉到牠雙腳站立才吃……」

@大大怪將軍：「我家貓不愛喝水，特別渴的時候就找我來踩奶，讓我跟牠去水碗邊看着牠喝。如果我不在家，牠就圍着我枕頭轉好幾圈，然後再去喝水……」

@情緒穩定。：「我家貓吃飯，罐頭必須放在碗裏，不能放在罐頭盒裏，而且放進碗裏的罐頭要弄出一個尖尖才會吃。牠一直吃，人要一直在旁邊弄尖尖，要不然就不吃」

@WSNN🌙：「吃貓糧的時候，只要摸牠的頭，就會吃的更多。」

@丫丫吖：「喜歡吃塔斯汀的雞塊，不吃皮吃芯，吃之前，還得讓我拿嘴邊吹吹……」

@秋木蘇🐻⁹⁷：「只吃當天現煮的熱的雞蛋黃，不能是煮實心的，也不能是流心的，必須是半凝固的狀態，而且要在手上吃。」

@是收破爛呀：「我始終不理解，一隻小貓。不吃雞肉，不吃牛肉。不吃羊肉，不吃魚肉，不吃蝦。愛吃八！寶！粥！而且只吃娃哈哈的八寶粥！為什麼啊！！」

@王HAPPY（減肥版）：「什麼東西都得我撕吧撕吧才吃罐頭，也得我拿勺攪拌攪拌才吃，一切都得她親眼看我加工過才吃。」

其實，看到這麼多鏟屎官分享了自家小貓奇奇怪怪的小癖好，不少人都問：「究竟是咋發現的？」……還是因為愛吧。

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小貓和人一樣，性格、愛好都不同，牠們也會有很多小癖好，可小貓不會說話，沒辦法就那樣直白的告訴主人。但人就不一樣啦，喜歡小貓疼愛小貓的人，總會在平時的相處中，發現端倪，而且願意把貓貓的小癖好寵成一種習慣、一種儀式感。

總結起來，貓好，人好，大家好~

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】