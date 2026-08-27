畢業論文致謝寫上貓狗 被導師批評！學生換「人名諧音」巧妙過關
撰文：擼貓教授
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一年的畢業季又要到來，改論文的改論文，答辯的準備着答辯，大家都在為畢業做準備。一位同學此前在自己畢業論文結尾的致謝裏感謝自己的貓貓狗狗，被導師看到後罵了一頓。導師認為畢業論文的致謝是很嚴謹的，不應該出現動物。
一開始，她在畢業論文的致謝裏寫到「感謝陳三花、陳黑皮、謝十一及溫暖我的動物們」。但這麼寫沒有通過，可同學真的很想感謝自己的貓貓狗狗，因為牠們就像自己的家人一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
在網友們的建議下，她重新對畢業論文的致謝進行了修改，把原本貓狗的名字「陳三花、陳黑皮、謝十一」改成了「陳珊華、陳賀平、謝詩毅」，這樣應該就沒問題了吧？至於感謝的順序，同學是按照進入自己生活的時間來排序的。
不養小貓小狗的人可能理解不了，人寫論文為什麼要感謝貓貓狗狗？其實在人查資料、寫論文的時候，雖然小貓小狗不能直接幫忙寫作，但是可以給人心理安慰和情感支撐，讓人以更好的狀態去學習和工作。
齊來看看陳三花、陳黑皮、謝十一是如何靠賣萌，幫到主人寫論文：
另一位同學@拌飯總比困難多在寫完畢業論文後心中也十分感謝自己的貓咪，於是問能不能偷偷把自己家的小貓寫進了致謝裏，得到的答覆是肯定的。於是，畢業論文結尾的致謝中就多了這麼一句話：「感謝摯友時玖和楊念的陪伴。」
看到這裏，是不是以為她的兩隻貓叫「時玖」和「楊念」？不，其實兩隻貓的名字叫「19」和「20」。在致謝裏換一個名字，確實顯得要正式許多。「時玖」和「楊念」就是下邊兩隻貓咪，非常可愛，非常有個性。
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