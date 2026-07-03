貓咪上數學課犯睏　主人親教「一元二次方程」　網民：度秒如年

近日，陝西西安，一位網友突發奇想，給自己的貓主子上起了數學課，並配文：一上課就犯睏這事不限物種~



Case 01：給貓咪上數學課

只見在影片裏，男子神情專注：ax平方+bx+c=0，我們是要求裏邊的X，啊（同學們有沒有回憶起，你那個愛「啊」的老師），這種式子叫一元二次方程……下一秒：哎，認真聽課，認真聽課，這樣幹什麼呢？打架呢？啊~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

上課犯睏不分物種！貓咪也是這樣子：

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看一下貓主子的反應~哈：眼神逐漸迷離，走向睏倦，是睡呢？是睡呢？還是下一秒睡呢？不過男子還真有耐心，竟然在一本正經繼續講：在這個式子裏，a不能等於零，至於怎麼求呢？咱們首先要「降咪」（降冪）……

看到這裏，別說貓咪，網友直接坐不住了，你這是弄什麼呢？一元二次方程，我點開影片都犯睏了，你竟然試圖在教會牠……Are you kidding me?（你看，數學沒學會，逼得孩子都學會外語了）

仔細一看，四五隻小貓咪，簡直像極了上學時候的喵耳朵，早已經昏昏欲睡……萬萬沒想到呀，都已經投胎成貓咪了，還要上學，還要學數學？要了命了呀！最經典的是，心思細膩的網友說：誰能想到這個視頻才32秒，簡直度秒如年，我以為45分鐘呢~

Case 02：體制內貓咪也要學習

不過，還真的不只是普通小貓害怕數學，傳聞中，哪怕是「體制內」的貓咪，也逃不過數學的魔爪。記得重慶有一隻被消防員救下的可愛貓咪。被收養之後，在一段影片中，消防員抱着牠進行「說教式」教育，小貓聽着聽着，眼皮就開始打架。

體制內貓咪要求更高 不只是數學：

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消防員叔叔着急地搖晃牠，喊道：「你不要睡覺！你現在是事業編！」 可是小貓不行呀，牠用實際行動證明：數學面前，眾生平等，貓也不例外。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】