主人扮揸隱形狗帶散步！兩隻狗狗極配合乖乖跟住行　似藍牙已連接

這天，博主看着手中的伸縮牽引繩，突然靈機一動，想着假裝拿在手中，看看小狗會有什麼反應。結果沒想到的是，小狗僅僅只思考了一秒，就跟伸縮牽引繩成功匹配上了，乖乖的跟在了後面。



然後，搞笑的來了。另外一隻黑色狗狗看到博主牽繩的姿勢後，只是簡單抬頭確定了一下，竟然也直接一鍵跟隨。

該配合你演出的狗狗在盡力表演：

+ 10

評論區辣評：

「逛一圈，整個小區的狗都尾隨你了。」

「狗：算了我連你吧！」

「狗子：陪他玩兒會兒，沒人看見吧～」

「都是經驗，小柴尋思這個節奏走才不會勒脖子。」

「笑死，狗是真的很好騙，我家狗籠子扔了，但是叫它進籠子它就找原來放籠子的地方坐着，不准它出來，它就一直坐着，無形被封印一樣！」

「誰又不是被這麼一根無形的繩子牽引着前行呢...」



藍牙已連接～

【延伸閲讀】怕狗狗離世後被欺負 網民排隊給愛犬做保鏢 超催淚留言感動全網（點擊查看全文）

+ 2

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】