主人扮揸隱形狗帶散步！兩隻狗狗極配合乖乖跟住行 似藍牙已連接
撰文：狗與愛的世界
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這天，博主看着手中的伸縮牽引繩，突然靈機一動，想着假裝拿在手中，看看小狗會有什麼反應。結果沒想到的是，小狗僅僅只思考了一秒，就跟伸縮牽引繩成功匹配上了，乖乖的跟在了後面。
然後，搞笑的來了。另外一隻黑色狗狗看到博主牽繩的姿勢後，只是簡單抬頭確定了一下，竟然也直接一鍵跟隨。
該配合你演出的狗狗在盡力表演：
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評論區辣評：
「逛一圈，整個小區的狗都尾隨你了。」
「狗：算了我連你吧！」
「狗子：陪他玩兒會兒，沒人看見吧～」
「都是經驗，小柴尋思這個節奏走才不會勒脖子。」
「笑死，狗是真的很好騙，我家狗籠子扔了，但是叫它進籠子它就找原來放籠子的地方坐着，不准它出來，它就一直坐着，無形被封印一樣！」
「誰又不是被這麼一根無形的繩子牽引着前行呢...」
藍牙已連接～
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