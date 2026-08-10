橘貓在吃飯三花瘋狂伸爪催促 原以為是肚餓想吃 結果是純屬搗亂
撰文：貓與愛的世界
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刷到一位博主經常會去投餵流浪小貓， 貓貓們也非常有禮貌，會排隊吃飯。這天，博主又去投餵小貓。一開始還好好的，可輪到大橘吃飯的時候，氣氛緊張了。某橘吃得很上癮，完全沒注意旁邊還有貓排隊等位，就酷酷吃，還光挑凍幹吃。
後面等位的小三花，一開始乖乖等待，到後面發現小橘有點過分了，開始瘋狂催促。小三花：「你有完沒完了？快點吃！」小橘無動於衷，依然瘋狂炫凍乾……三花咪怒起：「你是豬嗎？讓開啦！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
橘貓：我吃飯別扒拉我！！！
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橘吭哧吭哧：「是的，我是豬。」真的好好笑啊，感覺小三花一直敲打小橘貓，就是希望牠別吃光了。結果橘豬豬：「我！要，全！炫！完！」
最有意思的是，刷到博主後續替小橘發聲，她表示：其他的小貓已經吃完飯了，橘子是最後一個。小三花也不知道咋的，可能是看到橘子吃得香，又餓了，然後……又來排隊了。
原來如此！仔細觀察後……確實，好多大卡車。
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