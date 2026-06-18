狗狗偷拖鞋惹哭小朋友！兩方阿媽無奈交涉　家長出面談判惹網爆笑

這天，小狗來找剛起牀的小朋友玩耍，但不知為何，竟然順口就把她的拖鞋給叼走了。小朋友委屈壞了，當場就哭了出來。



媽媽聽到動靜後立馬出來查看，追在小狗的身後，想要拿回拖鞋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小狗把小妹妹的拖鞋叼走了，狗媽媽也來幫手討回！（抖音@妹妹愛吃飯糰😁）

小狗見面目標明確就是偷鞋子：

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小狗使壞叼走小朋友鞋子：

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可愛的來了。媽媽追着追着，發現小狗的媽媽也出現了，為了一隻拖鞋，雙方家長逼不得已都出面了~哈哈哈！

狗媽媽：「聽話，給她，人家媽媽都找上門了。」

小狗：「就不！」



媽媽也解釋道，狗狗是鄰居爺爺家養的，之前小朋友很喜歡去找牠們玩耍，現在牠們很喜歡來找小朋友玩，狗媽媽其實也很想玩拖鞋，後面還是鄰居爺爺出面搶回來的。

難道說，是狗媽媽叫孩子偷的嘛~哈哈哈！（開玩笑）

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