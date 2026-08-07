貓咪好奇咬仙人掌被刺痛！不信邪竟大口咬回去 傷敵一千自損八百
撰文：貓來了
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號外號外，貓咪終於遇到了對手，貓咪和仙人掌放在一起，簡直是兩個「帶刺王者」的巔峰對決，能碰撞出什麼火花呢？最近一個鏟屎官分享，自己家的「大傻帽」把家裏花花草草禍害了個遍，然後不可思議的是，最後竟然盯上了一盆仙人掌。
這傢伙也不看對手是誰，上去就是大口一張開始咬，結果被紮了，吃了虧，咂咂嘴：你是個什麼東西，敢「咬」我？看我不咬死你~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
看看小咪和仙人掌「硬碰硬」名場面：
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不得不說，好奇心害死貓呀，這次算是碰上硬骨頭了，不知道結果如何，估計也是傷敵一千自損八百的下場……不知道最後到底有沒有練就一張「駱駝嘴」。
鏟屎官更傻眼，百思不得其解：這傢伙，我也沒虧待你呀？你怎麼還自虐上了呢……說到這個貓咪到底有沒有練就一張鐵嘴呀，其實還真有這麼一回事。
貓咪怎麼就喜歡舔仙人球呢？
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之前一個網友@大丹~分享，自己家的貓咪，不知道是嘴巴有「多麼癢」？每天趁人不注意，就對着仙人球一陣狂舔……本來仙人球是地中海髮型，中間是準備開花的，結果由於貓咪的鐵嘴鋼牙的不停打磨修剪，結果把人家髮型給變了：整了一個「油頭」，朝向一致……
說來也奇怪，都是挑軟柿子捏，貓咪這傢伙就喜歡挑戰那些有攻擊性的東西，真的是不讓人省心呀，這傢伙是不是真的把自己當成是駱駝了。
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