冷氣除濕模式以為慳電 主人給貓咪全天啟用 2個月電費破2600元
撰文：中天新聞網
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一名網友因家中飼養貓咪怕熱，冷氣幾乎全天運作，原本兩個月電費約在2千至4千台幣左右（約港幣500元到1000元）。為了同時解決室內潮濕與悶熱問題，他改為開啟冷氣的除濕模式，未料最新一期帳單竟高達1萬600元（約港幣2632元，下同）。
除濕模式何以成為電費殺手？
一名網友因家中飼養貓咪怕熱，冷氣幾乎全天運作，未料最新一期帳單竟高達1萬600元。對此，冷氣維修業者解釋，冷氣在達到設定溫度後會自動轉為低頻運轉以節省電力，但除濕模式運作邏輯截然不同。
為使冷排溫度低於露點溫度以達成除濕效果，機器必須延長運轉時間。由於台灣環境本就潮濕，冷氣往往難以將室內濕度降至預設程度，導致機器持續不停機，陷入高頻運轉的惡性循環。
業內人士補充指出，冷氣通常缺乏除濕機所具備的精確濕度檢測功能，只會持續強效運轉，不僅除濕效果遠不如專用機台，耗電量更是驚人。
台灣經濟部能源署曾在臉書粉專發文提醒民眾，冷氣的「除濕模式」是「魔級按鈕」，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍。經濟部能源署也強調，其實冷氣模式本身已具備除濕效果，千萬別跟自己的荷包過不去。
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