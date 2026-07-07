被自家貓咬傷需警惕患壞死性筋膜炎　受傷飼主開刀3次花12萬保命

貓咪咬一口，付出的代價竟是住院19天、醫藥費50萬台幣（約港幣12.4萬元，下同）！一位網友在臉書上分享姊姊的親身經歷，表示姊姊被家貓咬導致「壞死性筋膜炎」，動了3次手術、還需要清創傷口，由於有很多自費項目，所以費用相當嚇人。



有相同經驗的網友也留言，透露自己也是被家貓咬傷感染細菌，清創時肌腱還外露。醫師表示，壞死性筋膜炎通常被稱為噬肉菌（食肉菌）疾病，如果不及時治療，可能會致命。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

被貓咪咬傷竟如此嚴重！需引起警惕：

根據台灣農業部資料，家貓數量達174萬隻，比2年前增加逾3成，首度超越家犬約146萬隻，顯示貓奴愈來愈多。但飼養貓咪要記得按時打預防針、疫苗，飼主最好也要打破傷風預防被貓咪咬傷。

但一位網友發文表示，姊姊已經打過破傷風，但被家裡的貓咪咬傷後導致「壞死性筋膜炎」，住院19天左右、開了三次刀，這期間也做了清創等等。網友表示，自費醫療項目不便宜，但可以讓傷口恢復快，以及術後復原，還有減輕疼痛感等，自費項目加起勁高達50萬元。

根據三總衛教資訊，壞死性筋膜炎通常被稱為噬肉菌疾病，如果不及時治療，可能會致命。是一種突然導致身體軟組織死亡的嚴重感染，通常不會在人與人之間傳播。皮下組織及筋膜快速壞死且易擴散到鄰近組織，常合併全身中毒性休克。好發於糖尿病、酗酒者、免疫功能不全者、毒品濫用者、周邊血管疾病、惡性腫瘤病人。

香港衛生防護中心對於壞死性筋膜炎介紹：

另一位網友則留言表示：

壞死性筋膜炎住院19天算很幸運。

他表示自己的媽媽是糖尿病患，罹患壞死性筋膜炎後足足在加護病房待了1個月、整形外科再住院半個月，也顯示壞死性筋膜炎的嚴重程度。

還有人留言寫到：

「我也是一模一樣的狀況，被家貓咬到左手感染超級細菌，爛的很快，第二天馬上變紫黑色就住院了，清創清到肌腱露在外面，我在長庚整形外科開刀，我是做皮瓣移植手術，挖右腳足弓動靜脈神經移植到左手！」



原PO也再次提醒，這次意外真的超出想像 沒有人知道被貓咬到竟然引發這樣的狀況！ 家裡有養貓的貓奴們，自己要多多注意。

【延伸閱讀】眼鏡蛇遇剋星 廣州越秀公園小貓勇鬥毒蛇 網民封「絕世好咪」（點擊鏈接看原文）

+ 9

延伸閱讀：

重複用牙線棒「細菌竟吃掉心臟瓣膜」 1族群風險最高

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】