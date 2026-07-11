朋友送的貓咪小櫈竟然活了？網民曬對比圖驚見神還原：一模一樣

網友@萌死暴力熊分享，說她四年前送給朋友的櫈子竟然活了。這是真的嗎？就是下邊這個小貓櫈子，非常可愛，還可以坐一坐。



第一次聽說櫈子還能活過來，簡直不敢相信。隨後，網友又曬出了櫈子活了以後的樣子，一隻可愛的橘色小貓。和櫈子對比一下，不光毛色相同，連花紋也幾乎一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

櫈子變活貓？真相原來是：

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不過櫈子是送給朋友的，櫈子活了以後的小貓在網友家。也就是櫈子是朋友的，而小貓是網友自己的。

四捨五入，就算是朋友擁有了櫈子的同時也有了小貓，而網友自己擁有了小貓的同時也擁有了櫈子。

貓：啊哈哈，我只能看不能坐哦！

看到網友分享的櫈子活了的經歷，其他人就着急了。因為自家也有櫈子，怎麼還沒活呢？

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momo：我家這個櫈子快10年了，什麼時候能活啊？

Unravel3：我家狗子什麼時候能活呢？

牧羊女和掃煙囪的人：我家這個什麼時候活啊？



耐心等着吧，時機一到，櫈子自然就會活了。既然櫈子這麼可愛，還有可能變成活的小貓，關鍵養起來還簡單，不用花錢買貓糧貓砂，也不用鏟屎。那現在沒有適合的條件養貓的話，那不如養櫈子吧。

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