貓咪一秒越獄大鬧機艙！空姐緊急開燈　全部人細聲幫忙找「逃犯」

前幾天，網友@愛睡覺的野貓從國外飛回上海，途中遇到一次很有趣的經歷。當時飛機上關着燈，大家都在安靜地休息。突然，飛機上的燈一下子打開，網友心想是不是又要發飯了，結果卻看到機上的工作人員挨着找貓。



當乘客們知道是找貓貓後，都小聲說話幫忙找貓，生怕說話大聲嚇到貓了。很快，在大家幫忙下，越獄的小貓被找到，送回給了貓貓主人。貓貓怎麼在飛機上越獄了呢？後來，貓貓主人現身評論區，講述了貓貓越獄的經過。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當時飛機上關着燈，大家都在安靜地休息。突然，飛機上的燈一下子打開，網友心想是不是又要發飯了，結果卻看到機上的工作人員挨着找貓。（小紅書@愛睡覺的野貓）

主人在小紅書公布事件的來龍去脈：

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原來，主人帶貓回家，從法國飛回上海。路途遙遠，人和貓在飛機上要飛11個小時，再加上到法國的路途以及等待和回家的時間，整個行程花了差不多20個小時。在上飛機時，工作人員提醒，說貓的貓包有點小，貓會不舒服。

主人因為擔心不能帶太大的貓包上飛機，才買了剛好能裝下貓的貓包，貓咪在包裏站不起來，確實會有點難受。所以在飛機上坐好後，主人想安撫一下貓咪的情緒，就打開貓包給貓餵小零食，沒想到貓趁人拿水的時候，一躍而出逃跑了。

當時主人都嚇傻了，呆了2秒後趕緊告訴工作人員。然後，工作人員和貓主人就打開手電在飛機上到處找貓。但由於飛機上人很多，加上又關着燈，找了一圈都沒找到貓。

沒辦法，只好開燈找貓貓。開燈後，很快鎖定了貓貓躲藏的位置。最後，一位好心的乘客小姐姐抓到了小貓，抱着小貓還給了貓貓主人。

貓：沒錯，在飛機上越獄的小貓就是我！還好很快找到了小貓，代入一下貓貓主人的視角，當時那一秒肯定誰都會被嚇到。

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