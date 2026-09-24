瑪蓮萊犬被洪水沖走10天！奇蹟回家瘦成皮包骨　見到主人委屈落淚

廣西百色，一隻瑪蓮萊犬在洪水中被急流沖走。主人「陸先生」着急壞了四處尋找，結果卻還是無濟於事。整整10天過去，就在大家已經失去了希望的時候，牠竟然自己跑回了家！



狗狗看起來受了很多苦，原本體重50多斤的牠回來時僅剩下20多斤，瘦成了皮包骨……沒有人知道小傢伙這一路上歷經了多少艱險，見到主人後，牠一直在流淚，發泄着心裏的委屈和想念。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

廣西百色，一隻瑪蓮萊犬在洪水中被急流沖走。主人「陸先生」着急壞了四處尋找，結果卻還是無濟於事。（抖音@有福自然來）

瑪蓮萊犬被洪水沖走失聯十天瘦了30斤：

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陸先生表示，狗狗已經陪伴了自己3年的時間，看到牠變成這樣，心裏的情緒很是複雜，也忍不住流下了淚水。擔心狗狗身體虛弱無法暴食，陸先生只能趕緊煮了稀飯和肉肉，讓牠慢慢恢復。

評論區也被這個故事深深打動：

「洪水都衝不散回家的氣味。」

「現實版忠犬八公！」

「天啊！太幸運了，必有後福！」

「支撐牠活下去的信念就是為了見到主人。」



萬物皆有靈，永遠會為狗狗與主人的羈絆所感動……

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