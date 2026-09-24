瑪蓮萊犬被洪水沖走10天！奇蹟回家瘦成皮包骨 見到主人委屈落淚
撰文：狗與愛的世界
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廣西百色，一隻瑪蓮萊犬在洪水中被急流沖走。主人「陸先生」着急壞了四處尋找，結果卻還是無濟於事。整整10天過去，就在大家已經失去了希望的時候，牠竟然自己跑回了家！
狗狗看起來受了很多苦，原本體重50多斤的牠回來時僅剩下20多斤，瘦成了皮包骨……沒有人知道小傢伙這一路上歷經了多少艱險，見到主人後，牠一直在流淚，發泄着心裏的委屈和想念。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
瑪蓮萊犬被洪水沖走失聯十天瘦了30斤：
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陸先生表示，狗狗已經陪伴了自己3年的時間，看到牠變成這樣，心裏的情緒很是複雜，也忍不住流下了淚水。擔心狗狗身體虛弱無法暴食，陸先生只能趕緊煮了稀飯和肉肉，讓牠慢慢恢復。
評論區也被這個故事深深打動：
「洪水都衝不散回家的氣味。」
「現實版忠犬八公！」
「天啊！太幸運了，必有後福！」
「支撐牠活下去的信念就是為了見到主人。」
萬物皆有靈，永遠會為狗狗與主人的羈絆所感動……
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狗狗隔玻璃望糧止渴 主人忘開門放牠食飯 爸爸神回覆笑翻全網主人哄金毛無效反倒生氣！人狗攻守轉換 毛孩：早知道給台階就下主人被老婆趕出房間！與狗對視後擁抱跳舞 毛孩暖心拖來被子陪睡爺爺冒雨幫收拾狗飯 狗狗用頭託屁股充當凳坐 網笑：其實在避雨
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