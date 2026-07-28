雪橇犬與柴犬吵架沒贏　竟抬腿直接撒尿澆對方頭頂　搞笑畫面曝光

這天，網友家的雪橇犬和樓下的柴犬吵了起來，雖然，牠吵架沒贏過，但才藝卻總是能讓人防不勝防。在小柴的罵罵咧咧下，二哈一個抬腿，直接尿了下去，成功澆了對方一頭……



幹大事的狗從來不吭聲，相比於二哈的沉默寡言，小柴更氣了，牠瘋狂在原地轉圈，不停吠叫。雖然聽不懂狗語，但也知道罵的有多髒：「八嘎呀路，你滴死啦死啦滴！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一言不合就撒尿「澆個朋友」：

+ 4

評論區辣評：

「給小八嘎狗快氣死了哈哈哈，滿院跑，跑急眼了還想啃邊牧兩口哈哈哈哈。」

「邊牧：不是，你有病吧，又不是我尿的！」

「吵不贏就甩尿在對方臉上。」

「二哈：初來乍到，澆個朋友～」

「像二哈會幹出來的事……」



【延伸閲讀】藥房驚現神偷狗狗！兩汪超完美分工掩護下手動作流暢 網民笑翻（點擊鏈接看原文）

+ 5

這下好了，友誼是徹底破裂了……

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】