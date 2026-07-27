柴犬史納莎食同款點心　眼神對上暗號秒互換位置　吃到彼此口水

這天，博主給家裏的兩隻小狗餵了同一款小零食。一開始，兩個小傢伙面對着面，都在認真炫着自己的小零食。突然，小柴停了下來，開始狂盯着對面的史納莎。



史納莎似乎也察覺到了小柴的視線，只需要一個眼神，就對上了暗號。下一秒，牠倆同時鬆開了嘴裏的零食，然後，一個飛奔，吃上了對方的零食。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，博主給家裏的兩隻小狗餵了同一款小零食。一開始，兩個小傢伙面對着面，都在認真炫着自己的小零食。（抖音＠懷亞特呀）

兩個狗狗加起來八百個心眼子：

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「換換？」

「換就換！」



最細節的是，交換完零食還不算結束，還特別有默契的返回了原位……交換後的那一刻，兩小隻感覺得到了全世界，都覺得自己佔了便宜，但實際上一套操作下來，最終只得到了對方的口水！

吃瓜群眾笑嘻嘻：

「誰也沒捨得吃，都在惦記對方的。」

「不愧是被同一個傢伙養的。」

「《好具體的雙向奔赴》」

「這兩個真是低山臭水遇知音啊！」

「甚至搶完了以後完全不去看自己之前的食物，都覺得對方的更美味。」

「以前不懂為什麼雙胞胎買的衣服鞋子褲子都是一模一樣的，後來才知道也是怕牠們覺得對方的更好，容易爭搶。」



你們，意念合一！

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