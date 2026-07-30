狗狗叼被單與男主人合力 將醉酒熟睡老婆拖回房 搞笑畫面曝光
撰文：狗與愛的世界
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這天，博主的老婆和她的閨蜜相約一起喝酒，兩個人酒量都不是很好，一高興多喝了幾瓶，直接就斷片了。
博主半夜起牀上廁所時，只看到了趴在桌上熟睡的老婆，心疼她這樣會不舒服，便想着送回房間，而擔心抱起來吃力，他靈機一動，想了個好主意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
主人和狗狗：我們意念合一！
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博主把家裏正在熟睡的狗子叫醒，將老婆拖到了地上的被子上，然後，便將被角塞進了狗嘴裏。就這樣，在一人一狗的默契協作下，成功將老婆拖了進去……
評論區辣評：
「被單一塞狗嘴裏，狗子秒懂。」
「怎麼不把另一隻叫起來一起幫忙拉！」
「這個雪橇犬智商在線，秒懂，關鍵是還曉得拖到哪個房間。」
「第二天老婆問：我昨晚怎麼回牀上的：老公說：請看VCR！」
「二哈：哥，埋哪？」
這配合，簡直太默契哈哈！
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