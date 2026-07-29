狗狗獲新居登記智能門禁刷臉 主人遭父母遺忘 靠汪解鎖才能返屋
撰文：狗與愛的世界
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博主說，爸媽搬了新家後，給自家兩隻狗子都錄了小區的門禁，卻唯獨忽略了自己……聽着門禁系統裏傳來的「陌生人」提醒，她的內心也是非常複雜，因為，自己回家的方式可以說是非常不體面，甚至，還有些詭異。
博主隨機找了個路過門口的大哥求助，希望可以幫忙抱一下狗刷臉。對方雖然不理解，但卻照做，就這樣，在狗子的幫助下，博主這才終於回到了家……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗：你能回家還得靠我！
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值得關注的是，狗子的表情特別搞笑，似乎有些不情願：「多冒昧啊！」
評論區笑嘻嘻：
「狗仗人勢見過了，人仗狗勢倒不多見！」
「一戶最多能錄4個臉，唯獨沒有你。」
「你偷摸人家幹嘛！謝謝就謝謝，你還趁機占人家便宜！」
「我給小區住一年多，一次忘帶鑰匙了，門衛認識我那倆只阿拉斯加，不認識我......」
「狗：人，我媽給我錄的，怕我進不了門，怎麼？你媽沒給你錄？」
「真想不懂，你這外人一直寄住狗哥牠家幹嘛？」
「博主的家庭地位堪比兩斤雞屎。」
「刷卡進出，禁止尾隨」
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這家庭地位，真是一目瞭然哈哈哈！
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