帶減肥狗逛夜市假裝餵食！狗仔舔手食空氣超畀面　配合演出網笑爆

這天，網友帶家裏正在減肥的狗狗去夜市，吃飯時，小傢伙饞壞了，直愣愣的盯着飯桌，想吃的心簡直溢出了屏幕。見狀，網友就尋思逗逗牠，於是，便假裝拿起一個灌湯包放在牠的面前，然後，還隔空轉了好幾圈。



手一攤開，上面空空如也。狗狗舔了舔主人的手掌，吃了個寂寞，但即便如此，情緒價值卻還是得給到位，為了緩解尷尬，牠下意識就伸出爪子，握了個手：「保持我的風度。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗都知道提供情緒價值：

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評論區辣評：

「還知道怕你手髒，舔一口再跟你握手。」

「大金毛: 外面人多，我先給你留點面子，你等回家的！」

「狗：你晚上睡覺別睡太死！」

「你對不起這份信任！」



果然，不管什麼物種在尷尬的時候都會笑一下哈哈哈！

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