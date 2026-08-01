貓咪無聲抗議！用肉身霸佔空水碗 雙腳站立面露蔑視逼主人開飯
撰文：貓與愛的世界
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博主@Akr___sn早上起來的時候，發現家裏的貓特別奇怪，牠以雄起的方式站在碗裏，半天也不動彈。
起初，博主以為小傢伙在玩水，但很快察覺不對，因為這傢伙又換了一個碗站着。怎麼回事啊？她立刻走過去看，發現水也沒有，飯也沒有……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓咪用自己的方式來提醒主人，夠鐘開飯了！
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好嘛，小傢伙原來是用自己的方式來告訴主人：碗空了！
小貓：
「你眼睛瞎嗎？碗裏沒水了看不出嗎？」
「這日子是一天都過不下去了…」
「出去打聽打聽，誰家小貓咪受過這種罪？！」
「不想養就直說！」
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