肥貓熱到迷迷糊糊　主人單手拎入冷氣房　毛孩一秒雙眼驚喜發光

你們說小貓到底怕熱還是不怕熱？冬天的時候，屋裏氣溫高，小貓還是要睡電熱毯；但是一到夏天，小貓又喜歡睡在陰涼處。就很迷。



最近，刷到一博主有同樣的困擾：外面艷陽高照，特別熱，可她家的小貓卻不在屋裏睡，而是睡在院子裏。重點是：咪不是隨地大小躺，而是特地找了一處躲避光照的陰涼地來睡覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

夏天小貓都被熱迷糊了：

+ 4

博主就很奇怪，牠到底熱不熱啊？於是，走過去把貓抄了起來，一邊抱着牠往屋裏走，一邊問：

你到底熱不熱？

小貓就迷迷瞪瞪的，也不回話。直到博主把牠揣進屋裏，咪一秒瞪大雙眼：

「我去！開冷氣了不早說？！」

「啊，好涼快啊！」



所以，一開始小貓不回覆，是因為熱迷糊了吧哈哈。不過……你為什麼能單手叉車，臂力太強了吧，這是怎麼練的。

關燈要睡，貓咪會有何反應？

刷到一位博主說她家裏的門有問題，每次關門的時候都需要特別大力氣才能關上。當然，這件事全家都知道，也包括小貓。

這天，博主要關燈關門睡覺。小貓發現後，耳朵向後，提前做好準備。但很顯然，咪的準備沒做那麼多。

博主說她家裏的門有問題，每次關門的時候都需要特別大力氣才能關上。當然，這件事全家都知道，也包括小貓。（抖音＠Willhom）

貓咪被嚇得眼睛瞪大：

砰的一聲巨響，小貓雙眼如銅鈴一般瞪大了：

「我真服你這個老6！」

「誰扔的閃？」

「打……打過來了？？？」



這大概就是修仙小說裏的……一念成魔吧哈哈哈哈。

【延伸閲讀】貓咪「狩獵」成功捕獲巨大螺絲？主人嚇到睡不着：房子塌了怎麼辦（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】