金毛奮力救起落水主人及兩好友　獲邀吃盛宴懂事拒絕上桌網民激讚

這天，博主和好友去河邊遊玩，結果一個沒站穩，被衝進了深水區。兩名同伴見狀，立馬緊急展開施救，但卻因為腳底石頭鬆散和不會游泳等原因，相繼落水……



在那慌亂時刻，博主想不到任何自救的措施，只能無助的在水裏胡亂撲騰，但沒想到的，她養的金毛卻出現了！小傢伙奮力游到三人身邊，並將她們拖拽到了淺水區附近，最終成功上岸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

金毛獲得主人嘉獎加餐卻不上桌吃飯：

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事後，博主很是後怕，表示那是自己距離死亡最近的一次。視頻發出後，評論區的網友們無一不對狗狗的英勇表示了讚歎：

上一隻救人的狗狗已經每天每頓都能上桌吃飯了，以後牠不動筷你們都不能動筷！

回到家後，博主也是為狗狗準備了一桌大餐，邀請牠一起上桌吃飯。但小傢伙卻特別懂事，始終不願意上桌，最後，還是在自己習慣的老位置炫光了食物。

人好，狗也好，但也要提醒大家，出門遊玩時，一定要注意安全！

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