金毛奮力救起落水主人及兩好友 獲邀吃盛宴懂事拒絕上桌網民激讚
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
這天，博主和好友去河邊遊玩，結果一個沒站穩，被衝進了深水區。兩名同伴見狀，立馬緊急展開施救，但卻因為腳底石頭鬆散和不會游泳等原因，相繼落水……
在那慌亂時刻，博主想不到任何自救的措施，只能無助的在水裏胡亂撲騰，但沒想到的，她養的金毛卻出現了！小傢伙奮力游到三人身邊，並將她們拖拽到了淺水區附近，最終成功上岸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
金毛獲得主人嘉獎加餐卻不上桌吃飯：
+8
事後，博主很是後怕，表示那是自己距離死亡最近的一次。視頻發出後，評論區的網友們無一不對狗狗的英勇表示了讚歎：
上一隻救人的狗狗已經每天每頓都能上桌吃飯了，以後牠不動筷你們都不能動筷！
回到家後，博主也是為狗狗準備了一桌大餐，邀請牠一起上桌吃飯。但小傢伙卻特別懂事，始終不願意上桌，最後，還是在自己習慣的老位置炫光了食物。
人好，狗也好，但也要提醒大家，出門遊玩時，一定要注意安全！
【延伸閲讀】藥房驚現神偷狗狗！兩汪超完美分工掩護下手動作流暢 網民笑翻（點擊鏈接看原文）
+5
狗狗食飯嚇到彈開？驚覺尿墊包裝印西摩犬 網笑：似被紙紮人望住狗狗闖禍打碎水杯！心虛轉身假裝看風景 超絕演技企圖萌混過關主人扮揸隱形狗帶散步！兩隻狗狗極配合乖乖跟住行 似藍牙已連接主人伏地狗吠測護食！薩摩耶嚇壞彈開 網民笑爆：原來護食係主人
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】