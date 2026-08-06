金毛為求撫摸　特意叼拖鞋塞嘴證明不咬人　成功吸引人類伸手擼狗

這天，博主遇到了一隻被關在院子裏的大金毛。牠特別熱情，見來人立馬興奮的搖着尾巴撒嬌，想讓對方可以摸摸自己。但此時的博主卻犯了難，擔心不熟會被咬，於是，便温柔的輕聲拒絕。



誰知，下一秒，小狗卻慢慢走向了旁邊，等回來時，嘴裏則叼了一隻拖鞋！牠不停搖着尾巴靠近，表示自己的嘴巴已經被堵住，不會咬人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，博主遇到了一隻被關在院子裏的大金毛。牠特別熱情，見來人立馬興奮的搖着尾巴撒嬌，想讓對方可以摸摸自己。（抖音＠鋅）

金毛特意叼拖鞋塞嘴證明不咬人：

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博主立馬會意，急忙伸手撫摸。小傢伙也是開心壞了，特意側過了身子，選了個彼此都舒服的姿勢……

評論區辣評：

「金毛：沒什麼想給的嗎？比如吃的什麼的？」

「主人：老子剛洗的鞋！」

「壞了，我估計都反應不過來，疑惑牠給我鞋幹什麼。」

「我遇見的這隻也是，想摸摸牠，又怕牠咬我，在牠旁邊轉了好幾圈，牠咬了個泡沫箱子主動過來叫我摸。」

「金毛就是這樣，小偷進家裏了不僅不咬還讓人摸牠。」

「狗：這人有靈性，叼鞋子就知道我不咬人了！」

「引導型狗。」



好聰明，看的人心暖暖的～

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