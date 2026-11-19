「誰來拯救我的道德？！」最近，一位博主在散步的時候，偶遇兩隻小貓在吵架，橘貓氣勢洶洶，狸花也不甘示弱。博主一看貓咪之間的氣氛如此緊張，秒變和事佬想上前勸交。



但貓咪她也不認識，貿然前去萬一被誤傷怎麼辦？博主靈機一動，她突然就想到前段時間刷到的影片→→朝打架的小貓澆水，使其冷靜。恰好博主手裏有水，她決定朝貓潑水，誰兇潑誰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

」最近，一位博主在散步的時候，偶遇兩隻小貓在吵架，橘貓氣勢洶洶，狸花也不甘示弱。（抖音@謝兮兮）

兩隻貓咪對峙互不相讓：

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於是，她觀察一番，發現橘貓肚子很大而且戴着伊利沙伯圈（防舔頭套），很有可能是隻懷孕的小貓/生病的貓咪。那……那不能潑牠，只能潑狸花了。sorry啦，小狸花。豈料，就在貓咪要打起來，博主打算潑水的時候，發現……狸花是隻殘疾的小貓咪。

好傢伙，三條腿貓對戰大肚貓？這下可把她難住了，進退兩難。有人就說了：

「你這人挺會挑啊，專挑老弱病殘孕下手……」

「氣氛已經烘托到這裏了，不行把水倒在自己頭上，也冷靜一下吧。」



當然，網友最終是沒下手，而小貓們也沒打架很快就和好了。

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