流浪貓喪彪特技踢飛紗窗　入屋搶劫見空糧碗嫌窮即走　令網民笑翻

最近，一博主發現貓房裏的紗窗一整個掉下來了，幸虧貓膽小沒丟，不然她真得急死。收拾完殘局，博主是越想越不對勁，紗窗咋平白無故掉下來呢？明明安裝的很牢固啊。



為了調查，她立刻去翻看來家裏的監控，卻因此發現了一個入室搶劫未遂的大案。這天午後，小貓們愜意地睡着午覺，突然聽到一聲巨響，眾咪逃竄。但很快，小貓們似乎注意到了什麼，紛紛湊了過來。而博主也注意到，在監控的角落裏似乎多了一隻貓……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友立刻去翻看來家裏的監控，卻因此發現了一個入室搶劫未遂的大案。（抖音@鰲拜大哥和包子小弟）

流浪貓破窗而入開始「大鬧天宮」：

+ 2

啊？竟然是一隻流浪貓把紗窗給踹開，然後進屋了。家裏的小豬咪們有點傻眼，都在觀察着這隻喪彪，連個哈氣的都沒有。這時，勇敢的白貓作為和談大使站了出來。

白貓貓：「你好」

喪彪開始髒話：「走開，我不跟醜八怪說話。」



白貓遺憾退場後，沒多久喪彪也離開了。有人就說了：

「好直觀的温室花朵和野外勁草。」

「窗戶都給你幹飛了，你還指望幾隻糯米湯圓治住牠嗎？」

「不怪小貓窩囊，你看到一個彪形大漢一把撕開了金庫的門，然後大搖大擺毫髮無損地走過來時，你敢還手嗎？」



還有人好奇，這隻流浪貓費那大勁進屋，咋什麼都沒幹就走了。細心的網友揭露了真相：「一排六個碗，一粒貓糧都沒有。」可想而知小貓當時：「都不許動，打劫！」

結果一家子咪：「大哥別衝動啊，我們都很乖的，有話好商量。」流浪貓看了一圈空空如也的貓碗：「呸，一群窮鬼。」然後，不甘心的離開了。

【延伸閲讀】寵物傢俬爆紅！退休翁手製貓椅贈收容所 惹瘋搶爆單被迫再就業（點擊鏈接看原文）

+ 3

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】