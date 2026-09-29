威猛都柏文遠處戒備黑色小狗！靠近驚覺睇錯　超尷尬反應笑爆網民

網友家養了只杜賓犬（都柏文），體型高大威猛，帥氣十足，但搞笑的是，牠雖然護衛能力很強，但視力卻不詳……這天，出門散步時，狗狗突然停下，緊緊盯着遠處的一隻「黑色小狗」，同時，嘴裏還發出了「嗚嗚」的聲音驅趕。



小傢伙不停回頭看着主人，就好像在安慰一樣：「主人快走，此人境界在我之上，我竟絲毫感知不到牠的靈力波動！」此時的網友已經發現了其中的蹊蹺，於是，便拉着狗狗重新再走了一回那條路。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友家養了只杜賓犬（都柏文），體型高大威猛，帥氣十足，但搞笑的是，牠雖然護衛能力很強，但視力卻不詳……（抖音@徐鐵鋼和小拍）

原來狗狗也會尷尬逃跑：

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跟一開始一樣，狗狗依舊鎖定着「那隻小狗」，就這樣，雙方都沒有動作，僵持了很久。後來，狗狗終於鼓起勇氣，決定正面對峙。而當牠一點點靠近後，直接就愣住了，原來，那根本就不是什麼小狗！

小傢伙也是肉眼可見的變得尷尬起來，只能假裝忙碌，最後，飛速離開了現場：「快把視頻刪了！」評論區一整個爆笑：

「杜賓：高手，我居然察覺不到一絲氣息！」

「狗狗：主人，立刻馬上給我配副眼鏡！！」

「一扭頭回來耳朵都飛機耳了，哈哈哈哈！」

「救命啊，我也以為是隻黑狗！」



不能笑話狗狗，因為我也看錯了哈哈哈！

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