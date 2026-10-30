金毛聽指令突一鍵連招 做齊動作搶食 網民笑爆：不懂全寫總有分
撰文：狗與愛的世界
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網友家養了只特別活潑的小金毛，為了讓孩子會點技能，於是，便想着教牠聽指令。就這樣，一個禮拜過去了，網友準備驗證一下，看看牠是不是都學會了。
網友手裏拿着饅頭，併發出了「趴下」的指令，誰知，下一秒，狗子就開始了自己的表演……轉圈，趴下，打滾，坐立，不等主人說出指令，小傢伙竟然直接把整整一套動作都做完了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
金毛做完一整套動作就搶食：
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網友看到後也是徹底懵了，就連手裏的饅頭被牠吃掉都沒有發現……
轉！坐！趴！滾！吃！！！
評論區一整個爆笑：
「這就是考試不會寫，把所有知道的都寫上去了。」
「《政治大題全寫上去總會給我點分吧》」
「難怪這麼瘦，吃完一個饅頭倒欠兩百大卡。」
「誰給狗一鍵連招按了？」
「那你就按照牠做的動作快點說口令唄～」
「你家狗狗真有儀式感，每次吃東西都做一套操。」
「現在屬於是牠把你訓出來了。」
所以，這究竟是聰明，還是傻呢？？？
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