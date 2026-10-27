半夜慘被貓狗震醒　毛孩打呼嚕兼跑跳嘈如工地　網笑：買籠關自己

這天凌晨一點多，網友突然被震醒了，因為……屋裏的動靜竟然比菜市場都熱鬧！！！狗懟着自己的臉哈臭氣，人打呼嚕放屁。左邊的狗子衝自己耳朵打呼嚕，右邊的狗子忙着刷枕頭。



左下角有個「電鑽」，右下角有台「拖拉機」，旁邊還有個「引擎」。地上有一台永動「打字機」，一到凌晨，牠就瘋狂開轉，不知道在搞什麼儀式。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天凌晨一點多，網友突然被震醒了，因為……屋裏的動靜竟然比菜市場都熱鬧！！！（抖音@屋內有餓犬）

深夜的屋內各種聲音混雜：

+ 7

小傢伙先是開啟繞牀「公轉」模式，然後切換到原地「自轉」模式，可以說是一刻也不停歇。就這樣，網友被迫熬到了凌晨三點多，她還沒睡着，家裏的貓卻醒了。孩子可以說是非常喜歡鍛鍊，竟然開始夜跑了起來……

吃瓜群眾也是驚呆了：

「你倆是沒有自己的家嗎？為什麼睡在狗窩裏？」

「需要辦一個長期夜間施工證明嗎？這似乎很像一個工地。」

「本來我想說給牠們幾個買個籠子，後來越看越多，我看你還是給你自己買一個吧。」

「你家有團購嗎？我想擼狗～」

「沉浸式ASMR～」



該說不說，想睡覺是挺難的……

【延伸閱讀】邊牧為救小主人拼了！直接叼出爸爸「私房錢」 網笑翻：這招太狠（點擊連結看原文）

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】