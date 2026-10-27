半夜慘被貓狗震醒 毛孩打呼嚕兼跑跳嘈如工地 網笑：買籠關自己
撰文：狗與愛的世界
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這天凌晨一點多，網友突然被震醒了，因為……屋裏的動靜竟然比菜市場都熱鬧！！！狗懟着自己的臉哈臭氣，人打呼嚕放屁。左邊的狗子衝自己耳朵打呼嚕，右邊的狗子忙着刷枕頭。
左下角有個「電鑽」，右下角有台「拖拉機」，旁邊還有個「引擎」。地上有一台永動「打字機」，一到凌晨，牠就瘋狂開轉，不知道在搞什麼儀式。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這天凌晨一點多，網友突然被震醒了，因為……屋裏的動靜竟然比菜市場都熱鬧！！！（抖音@屋內有餓犬）
深夜的屋內各種聲音混雜：
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小傢伙先是開啟繞牀「公轉」模式，然後切換到原地「自轉」模式，可以說是一刻也不停歇。就這樣，網友被迫熬到了凌晨三點多，她還沒睡着，家裏的貓卻醒了。孩子可以說是非常喜歡鍛鍊，竟然開始夜跑了起來……
吃瓜群眾也是驚呆了：
「你倆是沒有自己的家嗎？為什麼睡在狗窩裏？」
「需要辦一個長期夜間施工證明嗎？這似乎很像一個工地。」
「本來我想說給牠們幾個買個籠子，後來越看越多，我看你還是給你自己買一個吧。」
「你家有團購嗎？我想擼狗～」
「沉浸式ASMR～」
該說不說，想睡覺是挺難的……
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