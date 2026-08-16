主人假摔扔雞腿進浴室！貪吃狗以為有得食中計被洗澡　一秒眼神死

網友在家邊看着手機吃雞腿邊走路，突然，被中間的小板凳絆倒在地，下一秒，雞腿就在空中劃出了一道優美的弧線，掉在了地上。



不出所料，網友剛一回頭，就看到狗狗從房間衝了出來。小傢伙臉上滿是笑容，目標十分明確。「小雞腿，我來救你啦，嘿嘿～」

網友在家邊看着手機吃雞腿邊走路，突然，被中間的小板凳絆倒在地，下一秒，雞腿就在空中劃出了一道優美的弧線，掉在了地上。（抖音@AKA坦克）

狗狗：城市套路深，我要回農村！

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網友眼疾手快，一把將狗狗攔腰抱住，然後，把雞腿拋向了衛生間。原來，這一切都是網友的計謀，他所做的一切都只是為了給狗狗洗澡。而果不其然，小傢伙沒有抵抗住美食的誘惑，就在以為自己終於要得逞時被關進了浴室……這生無可戀的表情，真不像演的！

哎，真是麻繩專挑細處斷，命運戲弄大饞狗啊：

「《狗法典》第256條：掉地上歸狗。」

「這招我也試過，沒用，我們家狗再饞，看到食物進廁所了牠都會止步。」

「狗：我不是人，但你是真的狗！」

「原來如此，是我膚淺了！」

「《男子巧施連環計，傻狗誤上洗澡台》」



咱就是說，狗狗現在安裝反詐APP還來得及嗎？！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】