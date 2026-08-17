女主人怕半夜踩到愛犬買聲控燈　結果睡覺打呼嚕　狗狗：慘的是我

女子說，由於她半夜上廁所時經常看不到路，所以，總是會不小心踩到自家小狗。於是，為了杜絕這種事情的發生，便特意買了一個聲控燈。出發點是好的，但沒想到的是，妹子睡覺打呼嚕……



她每發出一下聲音，燈光就會跟着閃一次，妹子是睡着了沒有感覺，但卻為難了小狗，牠想睡卻睡不着，只能絕望的來回換着位置，企圖喚醒母愛，「遲早得神經衰弱……」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她每發出一下聲音，燈光就會跟着閃一次，妹子是睡着了沒有感覺，但卻為難了小狗。（抖音@抱抱的日記本）

小狗只能絕望的來回換着位置，企圖喚醒母愛，「遲早得神經衰弱……」（抖音@抱抱的日記本）

吃瓜群眾紛紛評論：

汪：媽媽！你什麼時候才起床？（抖音@抱抱的日記本）

「樓對面以為在求救。」

「狗站在桌子上俯視你真的，笑死我了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！」

「狗：你還不如去廁所踩我呢，好歹還能睡會！」

「你這睡眠質量半夜真的會去廁所嗎？」

「狗：之前是半服，現在我全服了！」

「看得出來狗子失眠了，哈哈哈還挺焦慮的，一閃換個地兒。」



家人們，你說今晚小狗能睡着覺嗎？

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