街邊店舖貼「華南虎參觀1元」！路人走近睇發現係貓咪　網民笑爆

哈哈哈，我就說多上網能長見識嘛，當然多出門走走也能長見識。網友@wesely走在路上，看到街邊的店舖牆上貼着一張紙條，上邊寫着「華南虎，參觀1元，拍照2元」。啊？不去動物園，就在大街上的店舖裏也能參觀華南虎了？



看到這樣的提示，任誰看了都會忍不住停下腳步，走近瞧一瞧吧？嗯，走近看了發現裏邊真有「華南虎」，只是個頭比真正的華南虎小了幾十倍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友@wesely走在路上，看到街邊的店舖牆上貼着一張紙條，上邊寫着「華南虎，參觀1元，拍照2元」。（小紅書@wesely）

街邊店舖也有華南虎？一探究竟：

而且，小小的「華南虎」此時正躺在裏邊安靜地睡覺呢。抱着腦袋，捂住自己的眼睛，一看就很會睡覺，知道自己擋光線。

網友還專門拍到了這隻小「華南虎」的腳腳，長着粉色的肉墊，雖然有一點點髒，但是依然還是很可愛。參觀了店裏的「華南虎」，還對着「華南虎」各個角度地拍照，大家算了一筆賬，網友拍的這組照片至少要花費2元。

參觀和拍照真的要交錢嗎？網友後續回覆，一分錢都沒花，哈哈哈！本來不貼紙條，大家可能直接就從店舖前走過了，但要貼了紙條，就不得不停下來看一看了。

【延伸閲讀】維修工「騎」著貓修理？走近看清後並非如此 網民：差點冤枉師傅（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】