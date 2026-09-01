天氣轉涼要幫毛孩進補增重？解構寵物飲食迷思　附6大營養食材

秋風起，又到了傳統「貼秋膘」（中國北方傳統習俗：即是認為立秋後應通過增加食物，尤其是肉類的攝入，儲熱量禦寒冬）的季節。



不少鏟屎官開始琢磨：是不是也該給毛孩子補一補？但如何科學進補，既能增強體質，又不會導致肥胖？今天就來聊聊秋季科學進補的那些事兒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如何科學地幫毛孩進補增重，一文講清楚（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 38

1. 為什麼要「貼秋膘」？科學依據是什麼？

從生理學角度看，秋季氣溫降低，寵物需要更多能量維持體溫，食慾自然增加。在自然界中，動物會在食物豐富的季節儲存脂肪，以備冬季食物短缺時的能量需求。

但家養寵物生活條件優越，冬季也有充足食物，盲目「貼秋膘」反而可能導致肥胖。據統計，中國國內約50%的寵物存在超重問題，這會增加關節病、心臟病和糖尿病風險。

2. 哪些寵物需要秋季進補？

需要增加營養的寵物：

A. 體重偏輕、體質較弱的寵物

B. 剛剛病癒或手術後的寵物

C. 老年寵物（需在獸醫指導下）

D. 懷孕或哺乳期的母犬貓



需要控制體重的寵物：

A. 已經超重的寵物

B. 運動量明顯減少的寵物

C. 有代謝性疾病（如糖尿病）的寵物



3. 科學「貼秋膘」的四大原則

（1）循序漸進原則：突然改變飲食容易引起腸胃不適，應用7-10天時間逐漸過渡到新食譜。

（2）均衡營養原則：不是簡單增加食量，而是提高食物質量和營養密度。優質蛋白質、必需脂肪酸、維他命和礦物質都要均衡。

（3）適量運動原則：秋季天氣涼爽，適當增加運動量有助於營養吸收和體質增強。

（4）個體化原則：根據寵物品種、年齡、活動量和健康狀況制定個性化方案。



延伸閲讀：大肥貓出沒！體重過重易有健康問題 4招身材管理計劃鏟屎官必讀（點擊連結看全文）

+ 5

4. 秋季進補食材推薦

優質蛋白質來源：

A. 雞胸肉：高蛋白低脂肪，易消化

B. 三文魚：富含Omega-3脂肪酸，有益皮膚和毛髮

C. 蛋黃：含有卵磷脂和維他命D（每周2-3次為宜）

蔬菜類：

A. 南瓜：富含纖維，有助於消化

B. 胡蘿蔔：β-胡蘿蔔素對眼睛和皮膚好

C. 西蘭花：含有多種維他命和抗氧化劑

注意事項：

A. 所有食材都應煮熟，不加鹽和調味料

B. 新食材首次餵食量要少，觀察有無過敏反應

C. 零食量不應超過每日總熱量攝入的10%



5. 不同體質寵物的進補方案

A. 瘦弱型寵物：適當增加高蛋白、高營養食物，如雞肉、魚肉，可少量多次餵食。

B. 肥胖型寵物：不應「貼秋膘」，而需控制熱量攝入，選擇高纖維、低脂糧，增加運動。

C. 老年寵物：需要易消化、高蛋白、關節養護成分，可補充葡萄糖胺和軟骨素。

D. 幼年寵物：需要更多蛋白質和鈣質支持生長發育，但不宜過度餵養。



6. 秋季飲食注意事項

A. 避免過量餵食：過度進補會導致肥胖，增加健康風險。

B. 保證充足飲水：秋季乾燥，確保寵物隨時有新鮮飲用水。

C. 注意食物安全：秋季食物容易變質，餵食濕糧或自製食物後要及時清理食盆。

D. 警惕秋季有毒食物：葡萄、朱古力、洋蔥等對寵物有毒的食物要遠離。



7. 進補過度的警示信號

A. 體重快速增長（每周增重超過體重的2%）

B. 消化不良（嘔吐、腹瀉或便秘）

C. 不願意運動或活動後容易氣喘

D. 觸摸不到肋骨（需要用力按壓才能感覺到）



出現以上情況應及時調整飲食，並諮詢獸醫

科學「貼秋膘」是為了讓愛寵更健康地度過秋冬季節，而不是簡單地增加體重。合理飲食+適當運動+定期體檢才是確保寵物健康的黃金法則。

延伸閲讀：流浪貓胖到走不動沒法梳理毛髮 運動+控制飲食 3個月後變化驚人（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】