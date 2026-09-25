流浪貓每天去便利店只偷一條腸仔！今天破戒偷3條　原因笑翻網民

一個開便利店的網友（抖音@楊玖玖）分享，最近自己店裏來了一個奇怪的客人，一隻小流浪貓。這傢伙真的是厲害，每次作案手段都一樣，不多拿不少拿，只拿一根價值約3元（人民幣）的火腿腸。



據網友分享，他說貓咪每次會挑不同口味的，每次都是先在外邊潛伏很久，然後伺機而動，每次選的價格基本就是差不多，已經持續了半個月了。最好玩的是，這傢伙只在立秋那一天「破了戒」：這一天牠叼走了三根。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一個開便利店的網友分享，最近自己店裏來了一個奇怪的客人，一隻小流浪貓。（抖音@楊玖玖）

流浪貓咪闖便利店犯案過程：

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然後這個事被發到網上，網友的說法簡直有點意思。有人分享了自己家開小賣部的經歷：

我家以前開小賣部，擔心老鼠偷吃，於是養了隻貓，結果貓偷吃的比老鼠還多。

網友：現在不是怕他偷太多，是怕哪一天再也沒來偷了~你看看，養貓人的「卑微」和「友愛」，簡直躍然紙上呀。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】