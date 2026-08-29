路邊撿親人橘貓欲帶回家　下秒主人當場「斷正」　 網笑：拐貓賊

女子回家路上碰到一隻着急趕路的小橘貓，特別可愛。她忍不住伸手嘬嘬兩聲，小貓立刻就過來了，還特別友好地跟她互動。



女子一看，哇噻，又可愛性格還好，碰到寶了！她沒有任何猶豫，直接抓起小貓要把牠帶回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

舉着貓是越看越喜歡 心裏全是即將養貓的喜悦：

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然而，她沒走多遠，就被一個阿姨給攔住了。阿姨說這個貓是她的貓，平時會看着小貓在門口玩……而且貓貓的名字叫「拐拐」，因為總有人想拐走牠。

也就是說，女子是在小貓的家門口把小貓給撿走的哈哈……她巨尷尬，立刻把貓還給人家，瘋狂道歉後溜回家了。

有人就說了：

「你看小貓走路的樣子，就是準備回家的樣子啊！」

「貓：我本來就在回家的路上」

「小貓主人看見後大喊一聲：喂！」

「像這種乾淨還體貼的小貓，大概率就是有主的哈哈。」



emmm……下次注意！

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