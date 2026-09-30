吃水餃不忘讓貓咪看動畫！手機固定桌腳邊 網：喵星人統治地球
撰文：貓來了
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前幾天刷小紅書，刷到一條讓我笑得滿臉出褶子的帖子：顧客店中吃餃子，不忘給小貓放卡通。點進去一看，一位顧客在餃子店吃餃子，自己吃得香不香不知道，反正手機是穩穩地架在了小貓面前。
還是把手機固定在小貓咪正好舒適的位置，桌子腿上，播放的還不是隨便什麼動畫，據悉，是專門給小貓看的那種，據說在B站就能搜到。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小貓在聚精會神地睇卡通：
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評論區瞬間炸鍋。有人調侃：「等店家發現貓咪變成近視眼，就會責怪你。」不過這難道就是貓咪陪伴的報酬，你陪我吃飯，我還是要給你點好處的呢~
還有人感嘆：「我上網就是為了看這些的。」看到這條我沉默了。不是被感動，是突然意識到：喵星人統治人類的計劃，可能比我們想象的進展更快呀！不得不說，貓咪的待遇就是不一樣！
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