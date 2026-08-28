墨西哥橘貓膽大包天！闖老虎籠偷肉當自助餐　孟加拉虎無奈由牠吃

墨西哥的小貓真是夠勇敢！前段時間查普特佩克動物園（Chapultepec Zoo）發現偷吃肉案件！孟加拉虎的肉頻頻被偷吃，而罪魁禍首是一隻橘貓。橘貓不知道什麼時候來的，把老虎屋子當成自助食堂，經常上門偷肉，囂張到沒邊。



根據飼養員透露，一開始發現小貓在周圍徘徊，他們就把圍欄上的入口堵上，生怕小貓溜進去，但根本不起作用……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

前段時間查普特佩克動物園發現偷吃肉案件！孟加拉虎的肉頻頻被偷吃，而罪魁禍首是一隻橘貓。（Chapultepec Zoo）

由於擔心小貓被老虎傷害，大家設置了抓貓陷阱，放吞拿魚誘餌，咪也不笨，吃完就跑，沒中過招。甚至還要跑到老虎屋子裏吃肉。

飼養員輪番調整投餵時間想打亂牠的節奏，這貓居然還會跟着改點，主打一個 「你變我也變，吃飯不能斷」。

最搞笑的是這隻孟加拉虎的態度，從一開始滿臉震驚到後來徹底擺爛躺平。（Chapultepec Zoo）

最搞笑的是這隻孟加拉虎的態度，從一開始滿臉震驚到後來徹底擺爛躺平，就算橘貓在旁邊大吃大喝，牠連眼皮都懶得抬：

你吃你吃，誰能吃得過你啊！

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